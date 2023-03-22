Son Dakika: Mesut Özil futbolu bıraktı

Dünya devi Real Madrid ve Arsenal'in yanı sıra ülkemizde Fenerbahçe ile Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, yaşadığı ağır sakatlıklar sonrası kariyerini sonlandırdı. 34 yaşındaki Özil, kararını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

"FUTBOLU BIRAKMA ZAMANININ GELDİĞİNİ HİSSETTİM"

Mesut Özil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim.

"ŞİMDİ HAYATIN BANA GETİRECEĞİ GÜZEL ŞEYLERE ODAKLANACAĞIM"

Unutulmaz anlarla ve duygularla dolu harika bir maceraydı. Formasını giydiğim kulüpler olan Schalke, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir'e, beni destekleyen teknik direktörlerime, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ailem ve en yakın arkadaşlarıma da en özel teşekkürlerimi sunuyorum. İlk günden bu yana bu harika macerada bana destek oldular ve hem iyi günlerde, hem kötü günlerde bana sevgilerini gösterip dayanak oldular. Şimdi güzel eşime Amine, iki güzel kızım Eda ve Ela ile birlikte hayatın bana getireceği güzel şeylere odaklanıyor olacağım." ifadelerini kullandı.

DÜNYA DEVLERİNİN FORMASINI GİYDİ

Almanya'da doğan Türk asıllı Alman futbolcu, Schalke altyapısında yetiştikten sonra Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal gibi dev kulüplerde forma giydi. 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olarak kariyerinin son dönemini Türkiye'de geçirme kararı alan Mesut Özil, sarı lacivertli kulüpte beklentilerin altında kalmıştı.

BU SEZON 70 DAKİKA OYNADI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra transfer sezonunda Medipol Başakşehir'in yolunu tutan Mesut, bu sezon Süper Lig'de 4 maçta sadece 70 dakika süre alabildi.

Mesut Özil'in paylaşımı;