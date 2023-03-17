Son Dakika: Liderin 14 maçlık galibiyet serisi son buldu! Konyaspor, Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetti. Bol pozisyonun olduğu karşılaşma 31'inci dakikada Rashica'nın golüyle açıldı. İlk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan mücadeleyi ev sahibi ekip Konyaspor 2-1 kazandı.

PERDEYİ RASHİCA AÇTI

Galatasaray'ın oldukça baskılı başladığı mücadelede gol perdesini 31'inci dakikada Milot Rashica açtı. Sarı-Kırmızılılar bu golden sonra oyunun kontrolünü eline geçirdi.

SONER DİKMEN EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Mücadelenin 62'inci dakikasında sahneye çıkan Soner Dikmen, kaydettiği şık golle maçta skoru dengeledi. Konyaspor bu golden Galatasaray'a karşı cesur oynamaya başladı.

SON SÖZÜ OĞULCAN SÖYLEDİ

Rulete dönen maçın son anları nefes kesti. 90+3'te Bruno Paz'ın pasında yay üzerinde topla buluşan Oğulcan sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi ve böylece galibiyet geldi.

BERKAN, ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA YOK

Galatasaray'da 35. dakikada sarı kart gören Berkan Kutlu, cezalı duruma düştü. Berkan, gelecek haftaki Adana Demirspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.