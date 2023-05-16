Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'la karşı karşıya geldi. Aslan, İstanbulspor'u Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

ICARDI'NIN PENALTISIYLA PERDE AÇILDI

İlk yarının uzatma dakikalarında Rashica, ceza sahası içinde topa vurduktan sonra Duhan'ın müdahalesine maruz kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı verdi. Galatasaray, Icardi'nin golüyle öne geçti. Galatasaray'ın kazandığı penaltıdan önce Nelsson ve Eze arasında yaşanan pozisyon tartışma yarattı. Özellikle ezeli rakip taraftarları, penaltı öncesinde Nelsson'un Eze'ye faulü olduğunu yazdı.

NELSSON VE EZE ÇARPIŞTI

Maçın 31. dakikasında Emeka Eze ve Victor Nelsson hava topu mücadelesi sırasında kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncunun yerde hareketsiz kalmasının ardından sağlık görevlileri hemen sahaya girerek iki oyuncuya da müdahale etti. 6-7 dakikalık duraklamada Eze ve Nelsson'a bandaj takıldı.

GOL SAYILMADI

45+13'te Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi. VAR incelemesinde gol geçersiz sayıldı. Gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

BURUK, OLIVEIRA'YI ÇIKARDI

Galatasaray'da ikinci yarının başında Sergio Oliveira oyundan alındı, yerine Fredrik Midtsjo girdi.

ZANIOLO GİRER GİRMEZ ATILDI

Maçın 75. dakikasında hızını kontrol edemeyip rakibine müdahalede bulunan İtalyan futbolcu, önce sarı kart gördü. Hakem Numanoğlu pozisyonu VAR'da izledi ve kartın rengi kırmızı oldu. 70'te oyuna giren Zaniolo, 75'te oyundan atıldı.

ICARDI YİNE SAHNEDE

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, 89. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Kerem'in ara pasında savunmayı atlatan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Arjantinli forvet, şık bitirişle skoru 2-0'a getirdi.

HAFTAYA RAKİP SİVASSPOR

Galatasaray, önümüzdeki hafta taraftarı önünde Sivasspor'la kozlarını paylaşacak. İstanbulspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.