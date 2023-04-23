Son Dakika: Lider Galatasaray, Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kaldı
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Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray ile Fatih Karagümrük 3-3 berabere kaldı. İlk golü attığı karşılaşmada 3-1 geriye düşen Aslan, beraberliği bulup zorlu müsabakadan 1 puan kurtardı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. İstanbul'daki maçta gol düellosu yaşandı.
Galatasaray maçın başında hemen öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun 3. dakikada kaydettiği golle karşılaşmada gol perdesi açıldı. Bu golden dakikalar sonra maçta senaryo değişti.
Karagümrük, 18'de Mbaye Diagne'nin attığı golle skoru dengeledi. 26'da Borini, Karagümrük'ü öne geçirdi. 30'da Borini tekrar sahneye çıktı, skor 3-1'e geldi.
Galatasaray ilk yarının sonlarında penaltı kazandı. Topun başına geçen Sergio Oliveira penaltıda hata yapmadı ve tabelada farkı 1'e indirdi.
60'ta Zaniolo'nun yerine Mauro Icardi oyuna girdi. Arjantinli futbolcu, 68. dakikada penaltı kaçırdı. Panenka deneyen tecrübeli forvet, kötü bir vuruş yaptı. Okan Buruk kulübeyi yumrukladı.
Aslan, 80. dakikada sağ beki Sacha Boey'un attığı golle skoru 3-3'e getirdi. Ceza sahası içinde şık bir bitirişe imza atan Boey, bu sezon ilk golünü attı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.