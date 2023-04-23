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Son Dakika: Lider Galatasaray, Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kaldı

Son Dakika: Lider Galatasaray, Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kaldı

Spor Haberleri

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray ile Fatih Karagümrük 3-3 berabere kaldı. İlk golü attığı karşılaşmada 3-1 geriye düşen Aslan, beraberliği bulup zorlu müsabakadan 1 puan kurtardı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. İstanbul'daki maçta gol düellosu yaşandı.

Son Dakika: Lider Galatasaray, Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kaldı

Galatasaray maçın başında hemen öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun 3. dakikada kaydettiği golle karşılaşmada gol perdesi açıldı. Bu golden dakikalar sonra maçta senaryo değişti.

Son Dakika: Lider Galatasaray, Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kaldı

Karagümrük, 18'de Mbaye Diagne'nin attığı golle skoru dengeledi. 26'da Borini, Karagümrük'ü öne geçirdi. 30'da Borini tekrar sahneye çıktı, skor 3-1'e geldi.

Son Dakika: Lider Galatasaray, Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kaldı

Galatasaray ilk yarının sonlarında penaltı kazandı. Topun başına geçen Sergio Oliveira penaltıda hata yapmadı ve tabelada farkı 1'e indirdi.

Son Dakika: Lider Galatasaray, Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kaldı

60'ta Zaniolo'nun yerine Mauro Icardi oyuna girdi. Arjantinli futbolcu, 68. dakikada penaltı kaçırdı. Panenka deneyen tecrübeli forvet, kötü bir vuruş yaptı. Okan Buruk kulübeyi yumrukladı.

Son Dakika: Lider Galatasaray, Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kaldı

Aslan, 80. dakikada sağ beki Sacha Boey'un attığı golle skoru 3-3'e getirdi. Ceza sahası içinde şık bir bitirişe imza atan Boey, bu sezon ilk golünü attı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Kerem Aktürkoğlu Fatih Karagümrük Galatasaray Spor Haberler Son Dakika

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