Son Dakika: Kara Kartal'ın serisi sona erdi! Beşiktaş, Karagümrük engeline takıldı
Spor Haberleri
Son dakika: Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla zirve yarışında yara alan siyah-beyazlıların 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçın genelinde temponun düşük olduğu mücadelede Beşiktaş, 33. dakikada Cenk Tosun ile öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca siyah-beyazlılar soyunma odasına üstün girdi.
İkinci yarının hemen başında 49. dakikada Ozdoev, Beşiktaş ağlarını sarsarak skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet için yüklenirken, başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Zirve yarışında yara alan siyah-beyazlılar, puanını 39'a yükseltti ve lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kaldı.