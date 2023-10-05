Son Dakika: Kara Kartal farkı koruyamadı! Beşiktaş, Konferans Ligi'nde 2-0 önde götürdüğü maçta Lugano'ya 3-2 mağlup oldu
Spor Haberleri
Son dakika: Konferans Ligi ikinci haftasında Beşiktaş, sahasında Lugano'yu konuk etti. Siyah-beyazlılar 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybetti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano ile kozlarını paylaştı.
38. dakikada sağ kanattan topla buluşan Ghezzal içeriye topu çevirdi. Aboubakar altı pasın içerisinde müthiş bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
52. dakikada ceza sahasının önünde topu kazanan Aboubakar ceza sahasına kadar girdi ve şık bir bitirişle farkı ikiye çıkardı.
61. dakikada Rosier, Celar'a yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarıdan dolayı oyundan atıldı. Beşiktaş 10 kişi.
Konuk ekip Lugano'nun golleri ise 81. dakikada Ignacio Aliseda, 87. dakikada Shkelqim Vladi ve 90. dakikada Eric Bailly'nin kendi ağlarına yaptığı vuruş ile geldi.