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Son dakika haberleri! Taraftar sahaya girdi, ortalık savaş alanına döndü

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Demir - Spor
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Son dakika haberleri! Taraftar sahaya girdi, ortalık savaş alanına döndü

Son dakika haberi: AĞRI Süper Amatör Ligi Play-of turunda Patnos Gençlik Spor ile Diyadin Gençlerb Birliği Spor maçında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

DİYADİN, AĞRI (DHA) - AĞRI Süper Amatör Ligi Play-of turunda Patnos Gençlik Spor ile Diyadin Gençlerb Birliği Spor maçında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Patnos ilçe stadyumunda oynanan karşılaşmanın 25'inci dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası sahaya giren taraftarlar konuk takım futbolcularına saldırdı. Çıkan kavgada saha savaş alanına dönerken maç yaklaşık bir saat durdu. Polisin olaylara müdahale edip taraftarları saha dışına çıkarmasının ardından devam eden karşılaşma ev sahibi Patnos Gençlik Spor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Diyadin Gençler Birliği takımı sahayı polis kontrolünde terk etmek zorunda kalırken olayların maç sonunda da devam etmesi üzerine polis biber gazı kullandı.

Son dakika haberleri! Taraftar sahaya girdi, ortalık savaş alanına döndü

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Spor

Diyadin, gençlik, Patnos, Savaş, Spor, Haberler

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