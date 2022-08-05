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Son dakika haberi | Aksaray Gençlikspor'dan 2 transfer daha

Son dakika haberi | Aksaray Gençlikspor'dan 2 transfer daha

Son dakika haber: Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Aksaray Gençlikspor, iki ismi daha renklerine bağladı.

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Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Aksaray Gençlikspor, iki ismi daha renklerine bağladı.

Bölgesel Amatör Lig'de yaklaşan yeni sezon öncesi Aksaray Gençlikspor takviyelerine devam ediyor. Sarı-Siyahlı ekip, Elazığ 2. Amatör Küme'de şampiyon olan Doğukent Gençlikspor'un 10 numarası Bilal Enes Şahin ve Kırıkkalespor'dan savunma oyuncusu Berkay Emre Sarısu ile her konuda anlaşma sağladı. Transferlere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada her iki transferin de hayırlı olması dilendi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Aksaray Elazığ Spor Haberler Son Dakika

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