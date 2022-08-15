Son dakika haber | Sivasspor'un yeni transferi Charisis sağlık kontrolünden geçti Son dakika spor haberi... DG Sivasspor'un yeni transferi Charilaos Charisis, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. DG Sivasspor'un yeni transferi Charilaos Charisis, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Charilaos Charisis, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. 27 yaşındaki oyuncunun herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Sivasspor Sivas Spor Haberler Son Dakika

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