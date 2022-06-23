Okan Buruk resmen Galatasaray'da! Aslan'dan ses getirecek paylaşım
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Okan Buruk resmen Galatasaray'da. Sarı kırmızılı kulüp, 48 yaşındaki çalıştırıcı 1+1 yıllık ile sözleşme imzaladı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma yorum ve beğeni yağdı. Yapılan paylaşımda Okan Buruk'un Galatasaray formasıyla attığı birbirinden güzel gollere yer verildi.
Galatasaray'da günlerdir beklenen açıklama yapıldı. Gece yapılan paylaşım ile görüşmelerin başlandığı aktarılan 48 yaşındaki çalıştırıcı Okan Buruk ile resmi sözleşme imzalandı. Son olarak Başakşehir'de görev yapan hoca ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. Sosyal medya hesabından Okan Buruk'un birbirinden güzel gollerinin paylaşıldığı bir video ile duyuruldu.
ANLAŞMA DETAYLARI BELLİ OLDU
Galatasaray, Okan Buruk ile 2022-2023 sezonu için 17 milyon TL, 2023-2024 sezonu için ise 20 milyon TL karşılığında anlaşma sağladı.