Son Dakika: Galatasaray, Gökdeniz Gürpüz transferini KAP'a bildirdi

Süper Lig devi Galatasaray, Alman devi Borussia Dortmund'dan 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Sarı-kırmızılı takım, genç futbolcu için Dortmund'a 220 bin euro bonservis ücreti ödeyecek. Galatasaray ayrıca 17 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"25.02.2026 doğum tarihli profesyonel futbolcu Gökdeniz Gürpüz'ün transferi konusunda Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 220.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuyla ise 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."