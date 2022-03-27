Son Dakika! Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi, kulüp seçime gidiyor

Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, yapılan oylama sonucu mali yönden ibra edildi. İdari açıdan ise ibra edilmedi. İdari faaliyetler için 1383 oy kullanıldı. Oyların dağılımı 566 ibra, 801 ibrasızlık ve 16 çekimser şekilde oldu. Mali faaliyetler için ise 1385 oy kullanıldı ve 718 ibra, 638 ibrasızlık ve 29 da çekimser oy çıktı.

BURAK ELMAS ADAY OLAMAYACAK

Bu şekilde Galatasaray 30 gün içinde olağanüstü kongreye gidecek. Tüzük gereği mevcut başkan ve yönetim kurulunda bulunanlar seçime katılamayacak.

TÜZÜK NE DİYOR?

Galatasaray Kulübü'nün yeni oluşturulan tüzüğünde, "Kulüp başkanı ve yönetim kurulunun görevleri" başlığı altında yer alan 87,22. maddesi, "Genel Kurul'ca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama (ibra) durumunda en geç 30 gün içinde olağanüstü seçim genel kurulunu toplantıya çağırmak" şeklinde hüküm içeriyor.

BURAK ELMAS'TAN AÇIKLAMA

İbra edilmemesinin ardından açıklama yapan Burak Elmas, "Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Hemen acilen önümüzdeki hafta tüzüğümün gereği vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" dedi.

"BAŞKANLIK YAPMADAN ÖĞRENEBİLECEĞİNİZ BİR ŞEY DEĞİL"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kongrenin son saatlerinde bir açıklamada daha bulunmuştu. İşte Elmas'ın o açıklamaları;

"Üzgünüm. Galatasaray'ı birleştirme çabalarımızın, en azından arzumun bir adım bile ilerlemiş olmadığını görmekten dolayı çok üzgünüm. Son derece duygusal, Galatasaray'ı çok seven bir insanım. Başkanlık, yapmadan öğrenebileceğiniz bir şey değil. Kısa sürede birçok şeyi tecrübe ettim. Galatasaray değerlerini hiçbir zaman rencide etmemeye, hizmet etmeye çaba gösterdim.

"BENİM DE HAYAL KIRIKLIKLARIM VAR"

Genç arkadaşlarımın üzüntüsünü görmek beni çok üzdü. Demek ki onlara çok ümit vermişim. Size yalan söylemedim. Galatasaray'ın buradan çıkabileceğine inandığım için bunları söyledim. Bunların hepsi için çalışıyorum. Benim de hayal kırıklıklarım var.

"KISA SÜREDE BİRÇOK ŞEYİ TECRÜBE ETTİM"

Pes etmedim. Bazen gece yastığa kafamı koyduğumda o kadar sinirleniyorum ki... Yapmak istediğimiz şeyleri yapmak o kadar kolay değil. Herkesin bir fikri var. Her şeye bir görüş ve eleştiri var. Son derece duygusal, Galatasaray'ı çok seven bir insanım. Başkanlık, yapmadan öğrenebileceğiniz bir şey değil. Kısa sürede birçok şeyi tecrübe ettim. Galatasaray değerlerini hiçbir zaman rencide etmemeye, hizmet etmeye çaba gösterdim."