Son Dakika: Fırtına, Kara Kartal'a göz açtırmadı! Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3 golle geçti
Son dakika: Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Onuachu, Bakasetas ve Visca kaydetti. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 9'a çıkartarak 4. sıraya yükseldi. Maç eksiği bulunan ve ilk yenilgisini alan Beşiktaş ise 7 puanla, 9. basamağa geriledi.
Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele boyunca oldukça üstün olan bordo-mavililer, rakibini 3 golle geçti.
Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Trabzonspor aradığı golü 29. dakikada yeni transferi Onuachu ile buldu. Dakikalar 41'i gösterdiğinde ise Bakasetas frikikten Mert Günok'u avladı ve Trabzonspor, soyunma odasına 2 farklı galibiyetle gitti.
İkinci yarı Beşiktaş etkisini artırmak istedi ancak Trabzonspor buna izin vermedi. 61. dakikada Edin Visca, farkı 3'e çıkaran golü attı. Mücadelede başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 9'a çıkardı ve 4. sıraya yükseldi. Maç eksiği bulunan Beşiktaş ise 7 puanda kaldı ve 9. sıraya geriledi.