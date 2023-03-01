Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Fenerbahçe, Kayserispor maçı için getirilen deplasman yasağı ile ilgili harekete geçti

Spor Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe, Kayserispor maçı için getirilen deplasman yasağı ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacak. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır." denildi.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Kayserispor- Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağını açıklamıştı. Fenerbahçe, getirilen deplasman yasağı ile ilgili harekete geçti.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA BAŞVURUSU YAPILACAK

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapılacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin "Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır." ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımda, "Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Son Dakika: Fenerbahçe, Kayserispor maçı için getirilen deplasman yasağı ile ilgili harekete geçti

NE OLMUŞTU?

Kayseri İl Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar gereğince Kayseri spor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı açıklanmıştı. Büyük tepki çeken karar sonrası Fenerbahçe, "Takımımızın, 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayseri spor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir." ifadeleri kullanılmıştı.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

Yazıkk:

Bunları desteklediğini zanneden avaneler bilmeliki bu olayın çoookca iç yüzü vardır. Siz yüzeysel bakarsınız bunlara destek verirsiniz birtanesini yazayım.Bilecikte altın rezerv çalışması var herkez duymuştur. Devlet bunlara ihale vermediği için kuyruk acıları

Cevap Yaz31Yayından Kaldır
ali yiğit kara:

Fenerle başa çıkılmaz altında kalırsınız FENERBAHÇE TÜRKİYEDİR FENERBAHÇE SON KALEDİR FENERBAHÇE YIKILMAZ !!!!!!!!!!!!

Cevap Yaz5057Yayından Kaldır
Emrah Tosunoğlu:

Ne başvurusu yaparsanız yapın hiç bir netice çıkmaz ülkede tek bir kişinin dediği istediği oluyor hak hukuk adalet diye bir kavram kalmadı artık memlekette

Cevap Yaz3383Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title