Son Dakika: Fenerbahçe, Kayserispor maçı için getirilen deplasman yasağı ile ilgili harekete geçti

Son dakika: Fenerbahçe, Kayserispor maçı için getirilen deplasman yasağı ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacak. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır." denildi.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Kayserispor- Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağını açıklamıştı. Fenerbahçe, getirilen deplasman yasağı ile ilgili harekete geçti.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA BAŞVURUSU YAPILACAK

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapılacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin "Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır." ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımda, "Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

NE OLMUŞTU?

Kayseri İl Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar gereğince Kayseri spor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı açıklanmıştı. Büyük tepki çeken karar sonrası Fenerbahçe, "Takımımızın, 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayseri spor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir." ifadeleri kullanılmıştı.