Son Dakika: Fenerbahçe, Fred transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred'in transferini duyurdu. Fred'in sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için 12 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul'a geleceği bildirildi. Fred, futbol kariyerine Internacional altyapısında başlamış ve sonrasında Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giymişti.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Fred transferi için Manchester United ve oyuncuyla anlaşıldığını, Fred'in İstanbul'a geleceğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul'a gelecektir."

56 MAÇA ÇIKTI

Fred geçen sezon Manchester United formasıyla 56 maça çıktı. 30 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.