Son Dakika: Ermenistan deplasmanındaki A Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geliyor.

İSPANYOL HAKEM YÖNETTİ

Karşılaşmanın hakemi İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Maria Sanchez. Mücadelenin yardımcı hakemlikleri Raul Cabanero ve Inigo Prieto, dördüncü hakem ise Mario Melero Lopez.

İKİ STOPER KADRODAN ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı'nda Tayyip Talha Sanuç sakatlığı, Abdülkerim Bardakcı da baş ağrısı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

LETONYA BAY GEÇTİ

Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü bay geçecek.

16-21 KASIM'DA MAÇLAR BİTİYOR

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

İlk 11'ler:

Ermenistan: Beglaryan, Haroyan, T. Voskanyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Barsghyan, Hovhannisyan, Briasco, Arutuiunian, Tiknizyan.

Türkiye: Mert Günok, Onur Bulut, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Enes Ünal

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