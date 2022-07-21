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Son dakika: Efeler 09 SFK Turan'ı transfer etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika: Efeler 09 SFK Turan'ı transfer etti

Gelen son dakika haberlerine göre 2022-2023 sezonunda TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

2022-2023 sezonunda TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil beyazlı ekip, geçen sezon 3.Lig ekiplerinden İskenderunspor A.Ş'de forma giyen sol bek ve sol kanat oyuncusu Ömer Turan'ı renklerine bağladı.

Futbola Altınordu altyapısında başlayan 22 yaşındaki yeni transfer Ömer Turan, sırasıyla Altay U19 ve U21 takımlarının ardından, Bornova Yeşilovaspor ve İskenderunspor A.Ş'de forma giydi. Geçen sezon İskenderun'da şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncu, ondan önceki sezonda da yine İskenderunspor ile final oynama başarısı gösterdi. İskenderun formasıyla 20 maçta görev alan Ömer Turan, 3 asist yaparak takımına şampiyonluk yolunda katkı sağladı.

Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay, "Yeni sezonda yeşil beyazlı formamızı giyecek olan Ömer Turan'a hoş geldin diyor, efe armamız altında başarılar diliyoruz" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ömer Turan Futbol Efeler Spor Haberler Son Dakika

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