Son Dakika: Çubuklu formayı giydi! Bruma resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin ardından bir transferi daha resmen bitirdi. Sarı-lacivertli kulüp, daha önce anlaşmaya vardığı PSV'den Bruma'yı resmen renklerine bağladı.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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