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Son Dakika: Beşiktaş, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-2 mağlup etti

Spor Haberleri

Son dakika: Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. İlk yarıda 2-0'lık üstünlük sağlayan siyah-beyazlılar, rakibini 5-2 mağlup etti.

Son haftaların formda takımı Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Tam 7 golün kaydedildiği maçı siyah-beyazlılar 5-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Mücadeleye baskılı başlayan Beşiktaş, 19'uncu dakikada Gedson'un golüyle 1-0 öne geçti.

Temposunu her geçen dakika arttıran siyah-beyazlılar, yıldız futbolcu Cenk Tosun'un 30'uncu dakikada kaydettiği golle 2-0 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla girildi.

Son Dakika: Beşiktaş, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-2 mağlup etti

İkinci yarıya da baskılı başlayan konuk ekip, golcü oyuncusu Aboubakar'ın kaydettiği nefis golle durumu 3-0'a getirdi.

Rakip kaleye gitmekte zorlanan Kasımpaşa, 62'inci dakikada Aytaç Kara'nın kaydettiği golle farkı azaltmaya çalıştı.

Hakem Volkan Bayarslan, 90 dakikanın son düdüğünü çaldıktan sonra Beşiktaş, VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Cenk Tosun'un son saniyede yerde kaldığı pozisyonda penaltı olduğunu belirten Volkan Bayaraslan, beyaz noktayı gösterdi. 40 yaşındaki Atiba Hutchinson, 90+13. dakikada attığı golle maçın 5-2 bitmesini sağladı.

Son Dakika: Beşiktaş, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-2 mağlup etti

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Kasımpaşa Beşiktaş Spor Haberler Son Dakika

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