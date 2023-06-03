Son Dakika: Beşiktaş, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-2 mağlup etti

Son dakika: Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. İlk yarıda 2-0'lık üstünlük sağlayan siyah-beyazlılar, rakibini 5-2 mağlup etti.

Son haftaların formda takımı Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Tam 7 golün kaydedildiği maçı siyah-beyazlılar 5-2'lik skorla kazanmayı başardı.

GEDSON PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye baskılı başlayan Beşiktaş, 19'uncu dakikada Gedson'un golüyle 1-0 öne geçti.

CENK SAHNEDE

Temposunu her geçen dakika arttıran siyah-beyazlılar, yıldız futbolcu Cenk Tosun'un 30'uncu dakikada kaydettiği golle 2-0 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla girildi.

ABOUBAKAR BOŞ GEÇMEDİ

İkinci yarıya da baskılı başlayan konuk ekip, golcü oyuncusu Aboubakar'ın kaydettiği nefis golle durumu 3-0'a getirdi.

AYTAÇ, FARKI İNDİRMEYE ÇALIŞTI

Rakip kaleye gitmekte zorlanan Kasımpaşa, 62'inci dakikada Aytaç Kara'nın kaydettiği golle farkı azaltmaya çalıştı.

SON SÖZÜ ATIBA SÖYLEDİ

Hakem Volkan Bayarslan, 90 dakikanın son düdüğünü çaldıktan sonra Beşiktaş, VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Cenk Tosun'un son saniyede yerde kaldığı pozisyonda penaltı olduğunu belirten Volkan Bayaraslan, beyaz noktayı gösterdi. 40 yaşındaki Atiba Hutchinson, 90+13. dakikada attığı golle maçın 5-2 bitmesini sağladı.