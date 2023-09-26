Son Dakika: Aslan namağlup devam! Galatasaray, erteleme maçında İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti

Son dakika: Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Galatasaray, İstanbulspor'a konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçı sarı-kırmızılılar tek golle kazandı.

PENALTI KAÇTI

Maçın 37. dakikasında Icardi, penaltıyı kullanmak için topu aldı, ardından topu Kerem Aktürkoğlu'na verdi. Kerem, topu sola doğru yavaşça yuvarladı. Bir anda koşu yapan Icardi, topa vurdu ancak yakın mesafeden isabeti sağlayamadı.

ICARDI ATTI

İlk yarının son anlarında Kerem Aktürkoğlu'nun getirdiği topta ceza sahası içinde topla buluşan Icardi düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

ABDÜLKERİM ATTI AMA OFSAYT

80'de serbest vuruşun devamında Barış Alper sağ çaprazdan içeri çevirdi ve Abdülkerim topu ağlara yolladı. Fakat gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Mücadele 1-0'lık Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.