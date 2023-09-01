Son Dakika: A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! 3 futbolcu ilk kez ay-yıldızlı formayı giyecek

Son dakika: A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve özel maçta Japonya ile karşı karşıya geleceği maçların aday kadrosu belli oldu. Yusuf Sarı, Kazımcan Karataş ve Bertuğ Yıldırım ilk kez ay-yıldızlı formayı giyecek.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu.

3 İSİM İLK KEZ FORMA GİYECEK

Yusuf Sarı, Kazımcan Karataş ve Bertuğ Yıldırım ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı. A Milli Takım, 8 Eylül'de Ermenistan ile Yeni Eskişehir Stadyumu'nda karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, Japonya ile ise Cageka Arena'da 12 Eylül'de özel maçta kozlarını paylaşacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Onur Bulut, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Cenk Özkaçar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Kazımcan Karakaş, Mert Müldür

Orta saha-Forvet: Cengiz Ünder, Yusuf Sarı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Umut Nayir