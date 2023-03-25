A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup etti

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımız, geriye düştüğü müsabakada Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Gruptaki ilk maçımızdan 3 puan aldık.

A Milli Futbol Takımımızın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi. Geriye düştüğümüz maçtan 2-1 galip ayrıldık ve elemelere 3 puanla başladık.

PERDEYİ ERMENİSTAN AÇTI

Maçta gol perdesini Ermenistan açtı. Ev sahibi ekip, 10. dakikada Ozan Kabak'ın kendi ağlarını bulduğu golle maçta öne geçti.

ORKUN'IN ŞIK GOLÜYLE CEVAP

35. dakikada Orkun Kökçü, ceza sahası dışından şık bir gole imza attı. Yıldız futbolcu, topu adeta iğne deliğinden geçirdi.

ASİST DE ŞAHANE GOL DE

Ay-Yıldızlı takımımız 64'te Kerem Aktürkoğlu ile öne geçti. Enes Ünal'ın serbest vuruşu hızlı kullanıp Kerem'le buluşturduğu top, aynı güzellikle sonuçlandı. Maçı 2-1 kazandık.

SIRADAKİ RAKİP HIRVATİSTAN

A Milli Takımımızın D Grubu'ndaki ikinci maçı Hırvatistan'a karşı. Karşılaşma 28 Mart Salı günü Bursa'da oynanacak.

UMUT NAYİR İLK KEZ

85. dakikada Enes Ünal'ın yerine oyuna giren Umut Nayir, 29 yaşında ilk kez A Milli formayı giydi.

MARŞIMIZI ISLIKLADILAR

A Milli Futbol Takımımızın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldiği müsabakada rakip tribünler milli marşımıza saygısızlık yaptı. Ermenistan tribünleri, kendi milli marşlarını okuduktan sonra İstiklal Marşımıza saygı göstermedi. Futbolcularımız marşımızı okurken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

A Milli Futbol Takımımız'ın deplasmanda Ermenistan ile yapacağı karşılaşma öncesinde stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Gün boyu çok sayıda polis ve özel hareket ekipleri, stat etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı, giriş ve çıkışlarda aramalar yapıldı. Taraftarımızın olmadığı maçta tribünlerde de polisler yer aldı.

ERMENİSTAN TARİHİNİN İLK GOLÜ OZAN'DAN

Ermenistan, 10. dakikada Ozan Kabak'ın kendi ağlarını bulduğu golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Ozan Kabak'ın bu golü, Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı tarihindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti. 25 Mart 2000 tarihinde dünyaya gelen Ozan Muhammed Kabak, 23. yaş gününde kendi ağlarına gol attı.

İSPANYOL HAKEM YÖNETTİ

Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Maria Sanchez yönetti. Yardımcı hakemliklerini Raul Cabanero ve Inigo Prieto yaptı, dördüncü hakem ise Mario Melero Lopez'di.

ÜÇLÜ SAVUNMA İLE ÇIKTI

Stefan Kuntz, bu karşılaşmaya üçlü defans ve çift forveti sahaya sürdü. Merih, Cağlar ve Ozan Kabak ilk 11'de başladı. Forvette ise Cenk Tosun ve Enes Ünal şans buldu. Ay-Yıldızlılar ilk yarıda pozisyon üretmekte zorlandı.

16-21 KASIM'DA MAÇLAR BİTİYOR

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

LETONYA BAY GEÇTİ

D Grubu'ndaki ilk maçlarda Ermenistan-Türkiye, Hırvatistan-Galler karşılaştı. Letonya ilk maç gününü bay geçti.