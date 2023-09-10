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Son Dakika: 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'ı 83-77 yenen Almanya şampiyon oldu

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Son dakika: Almanya, 2023 FIBA Dünya Kupası'nın final maçında Sırbistan'ı 83-77 yenerek şampiyon oldu.

2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası Finali'nde Sırbistan'ı 83-77 mağlup eden Almanya, tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğuna uzandı.

Son Dakika: 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'ı 83-77 yenen Almanya şampiyon oldu

2023 FIBA Dünya Kupası finalinde Almanya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.Filipinler'in Pasay kentindeki Mall of Asia Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini Sırbistan 26-23 önde tamamladı. Almanya, ikinci periyotta maçta dengeyi sağladı ve takımlar soyunma odasına 47-47 eşitlikle gitti. Üçüncü çeyrekte üstünlüğü ele geçiren Panzerler periyodu 69-57 önde geçti. Son periyotta da skor avantajını koruyan Almanya, Sırbistan'ı 83 -77 mağlup etti.

Son Dakika: 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'ı 83-77 yenen Almanya şampiyon oldu

Almanya'da Dennis Schröder 28 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Sırbistan'da ise Aleksa Avramovic'in 21 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

Son Dakika: 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'ı 83-77 yenen Almanya şampiyon oldu

Turnuvada 2002'de üçüncülük elde etmesinin ardından tarihinin en iyi derecesine bu turnuvada ulaşan Almanya, FIBA Dünya Kupası'nda ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Haberler.com / Emre İliksiz - Spor

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