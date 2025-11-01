Haberler

Son 5 maçta dördüncü galibiyet! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tarih yazıyor

Güncelleme:
İngiltere Championship'in 13. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Norwich City'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti. Ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça yükselten Hull City, son 5 maçta dördüncü kez kazandı. Hull, maç fazlasıyla play-off potasına girdi.

İngiltere Championship'in 13. haftasında Norwich City ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi. Carrow Road'da oynanan maçı Hull City, 2-0 kazandı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Joe Gelhardt ve 87. dakikada Darko Gyabi kaydetti. Hull City'de Amir Hadziahmetovic, maça ilk 11'de başlarken, Enis Destan ise 84. dakikada oyuna dahil oldu.

SON 5 MAÇTA DÖRDÜNCÜ ZAFER

Bu sonuçla birlikte Hull City, ligde oynadığı son 6 maçta kaybetmedi ve son 5 maçında dördüncü kez kazanarak 22 puana yükseldi. Hull City maç fazlasıyla play-off potasına da yükseldi. Norwich City, 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Derby County deplasmanına gidecek. Norwich City, Sheffield Wednesday ile deplasmanda karşılaşacak.

