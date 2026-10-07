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Somaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanya 1221 SK'yi 4-2 yenerek tur atladı

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Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda Somaspor, evinde 3'üncü Lig temsilcisi Alanya 1221 SK'yi 4-2 mağlup etti. Somaspor bu sonuçla kupada yoluna devam ederken Alanya 1221 turnuvaya veda etti.

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda evinde 3'üncü Lig temsilcisi Alanya 1221 SK ile karşı karşıya gelen 2'nci Lig Beyaz Grup takımı Somaspor rakibini 4-2 yendi. Somaspor, 7'nci dakikada Mustafa'nın golüyle perdeyi açtı: 1-0. Somaspor 30'uncu dakikada Ömür'le golleri ikiledi ve devreyi 2-0 galip tamamladı. Konuk Alanya 1221, 50'nci dakikada Yusuf'la farkı bire indirirken, Somaspor 58'inci dakikada Mehmet Melih ile tabelayı 3-1 yaptı. Alanya ekibi 63'üncü dakikada kazandığı penaltıyı Alaattin ile gole çevirdi: 3-2. Müsabakada son sözü 77'nci dakikada Somasporlu Mehmet Melih söyledi. Alanya 1221 takımını 4-2 mağlup eden Somaspor kupada yoluna devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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