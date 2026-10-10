Somaspor yarın deplasmanda -44 puanla son sıradaki Adana Demirspor'a konuk olacak

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2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta yaşanan maden kazası nedeniyle iç sahada oynanması planlanan Sebatspor maçı ileri tarihe ertelenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanya 1221 FK'yı 4-2 yenip eleyen Somaspor yarın deplasmanda sonuncu Adana Demirspor'la karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda Mehmet Terece'nin yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bir maçı eksik Somaspor 2 galibiyet, 1 berberlik ve 1 yenilgi alıp 7 puan topladı. Ligde -48 puan silme cezası alan Adana temsilcisi ise 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alıp -44 puanla son sırada.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı