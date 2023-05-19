Somaspor Play-Off umutlarını son maçta tazeleyecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Bursaspor'u 5-3 yenen Somaspor, normal sezonun son maçında yarın evinde Play-Off'a kalabilmek için Hes İlaç Afyonspor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Özgür Reha Alıcı yönetecek. Ev sahibi Somaspor'da sarı kart cezalısı orta saha Oğuzhan Yıldırım müsabakada forma giyemeyecek. Grupta 54 puanla 7'nci basamakta yer alan Somaspor'a Play-Off için alacağı galibiyet yeterli olmayacak.

Siyah-beyazlıların bir kulağı, Anagold 24Erzincanspor-Ankaraspor maçında olacak. Somaspor kazanır, 57'şer puanı bulunan 24Erzincanspor ya da Ankaraspor yenilirse Somaspor Play-Off'a kalacak. Somaspor'un olası ikili averaj durumunda hem iki takıma da üstünlüğü bulunuyor. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, ilk 6 için ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını belirterek, "Elbette kazanmamız bizim için yeterli olmayacak. Mutlaka rakiplerimizden birinin de yenilmesi gerekiyor. Ben Play-Off'larda yer alacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.