Somaspor kupaya veda etti Spor Haberleri Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur müsabakasında Somaspor, Aydın ekibi 3. Lig takımı Efeler 09 Spor'u konuk etti. Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur müsabakasında Somaspor, Aydın ekibi 3. Lig takımı Efeler 09 Spor'u konuk etti. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatma bölümü de 2-2 eşitlikle sonuçlanınca seri penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayan Efeler 09 Spor 3. tura yükselen takım oldu. Stat: Soma Atatürk Stadı Hakemler: Ramazan Haymana xx, Cengizhan Öztürk xx, Adem Mazlum xx Somaspor: Arda Ünal xx, Ali Mert Aydın xx (Mustafa Şengül dk. 91 xx), Mücahit Aslan x (Erdem Aygül dk. 73 x), Yusuf Türk x (Can Muhammet Vural dk. 77 x) Emirhan Uzun xx, Ali Özdemir x (Yusuf Tursun dk. 46 xx), Murat Şevik xx, Eray Korkmaz xx, Emre Balkı x (Emrecan Bulut dk. 64 x), Furkan Birdal xx, Kadir Karış x (Yılmaz Ceylan dk. 64 x), Efeler 09 Spor: Göksal Özkara xx, Murat Sevimler xx, Ahmet Sağ xx, Recep Daylak xx, Ömer Turan x (Emrah Öztürk dk. 57 x) Furkan Tuşik x, Hakan Can Durdu xx (Kaan Yılmaz dk. 87 x), Mustafa Ekin x ( Uğur Çetinkaya dk. 57 x), Adnan Gülen x (Mahmut Emin Kabul dk. 87 x), Aytaç Deniz xx (Furkan Cinkaya dk. 95 x), Berkcan Cengiz x (Furkan Çarkçı dk. 68 x) Goller: Aytaç Deniz (dk.8), Uğur Çetinkaya (dk. 120) (Efeler 09 Spor), Yusuf Tursun (dk. 90+3), Emrecan Bulut (dk. 91)(Somaspor) Sarı kartlar: Yusuf Türk, Can Muhammet Vural (Somaspor), Mustafa Ekin, Hakan Can Durdu, Recep Daylak, Uğur Çetinkaya (Efeler 09 Spor) - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Uğur Çetinkaya Türkiye Kupası Efeler Aydın Spor Haberler

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