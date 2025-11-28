Somaspor, Kırklarelispor Deplasmanına Hazırlanıyor
Nesine.com 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta mücadelesinde Somaspor, Kırklarelispor ile karşılaşacak. Lige verilen 3 haftalık aranın ardından hazırlıklarını sürdüren Somaspor, 30 Kasım Pazar günü Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda saat 15.00'te oynanacak maça çıkacak.
Nesine.com 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta mücadelesinde Somaspor deplasmanda karşılaşacağı Kırklarelispor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor.
Bahis soruşturması nedeniyle lige verilen 3 haftalık aranın ardından Somaspor, 13. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Kırklarelispor hazırlıklarını sürdürüyor. Lig sıralamasında Somaspor 6 puanla 16. sırada yer alırken, Kırklarelispor 12 puanla 14. sırada bulunuyor.
Kırklareli Atatürk Stadyumunda 30 Kasım Pazar Günü saat 15.00'da başlayacak karşılaşmayı Kaan Kara yönetecek. Yardımcı hakemler Uğur Çakmak ve Ahmet Emre Akbulut olacak. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor