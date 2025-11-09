Haberler

Somaspor, Isparta 32 Spor ile 1-1 Berabere Kaldı

Somaspor, Isparta 32 Spor ile 1-1 Berabere Kaldı
Güncelleme:
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Somaspor, Isparta 32 Spor ile evinde oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Somaspor düşme potasında kalırken, Isparta 32 Spor puanını 22'ye yükseltti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Somaspor evinde Isparta 32 Spor'la yenişemedi: 1-1.

Soma Atatürk Stadı'nda oynanan maçta ev sahibinin 75'inci dakikada Ömer'le bulduğu gole konuk takım 82'de Baran'la karşılık verince mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Somaspor bu skorla 6 puanla düşme potasında kaldı. Isparta 32 Spor puanını 22 yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
