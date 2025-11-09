Somaspor, Isparta 32 Spor ile 1-1 Berabere Kaldı
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Somaspor, Isparta 32 Spor ile evinde oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Somaspor düşme potasında kalırken, Isparta 32 Spor puanını 22'ye yükseltti.
Soma Atatürk Stadı'nda oynanan maçta ev sahibinin 75'inci dakikada Ömer'le bulduğu gole konuk takım 82'de Baran'la karşılık verince mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Somaspor bu skorla 6 puanla düşme potasında kaldı. Isparta 32 Spor puanını 22 yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor