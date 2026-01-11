Haberler

Somaspor deplasmanda galibiyetle başladı

Somaspor deplasmanda galibiyetle başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşme hattında yer alan Somaspor, deplasmanda Gebzespor'u 1-0 yenerek play-off hedefinde önemli bir adım attı. Teknik direktörü Cafer Elek'ten yoksun sahaya çıkan Somaspor, Ömür'ün attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşme hattında yer alan Somaspor, ikinci yarıya galibiyetle başladı. Play-Off hedefinde olan Gebzespor'la deplasmanda karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar rakibini 1-0 yenerek kurtuluş yolunda önemli bir adım attı. Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen teknik direktörü Cafer Elek'ten yoksun sahaya çıkan Somaspor, 45'inci dakikada Ömür'ün golüyle 3 puana uzandı. Devre arasında gelen yeni transferlerden Namık Barış ve Emre Sağlık'ın ilk 11'de forma giydiği Somaspor 3'üncü galibiyetini alırken, maçlarını deplasmanlarda kazandı. Evinde henüz galibiyeti bulunmayan Somaspor, Yeni Malatyaspor'u 7-1, 68 Aksaray Belediyespor'u 3-1 ve Gebzespor'u da 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı korkunç kazada can verdi! Rüyasında defalarca görmüş
Kupa töreninde dikkat çeken an! Gerçek ortaya çıktı

Kupa töreninde dikkat çeken an! Gerçek ortaya çıktı
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Okkalı bir zam geliyor
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı