TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Fethiyespor: 2
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Somaspor, evinde Fethiyespor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada Somaspor'un tek golü Muhammet Özkal'dan geldi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Somaspor, konuk ettiği Fethiyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Soma Nazım Yavuz
Hakemler: İbrahim Güner, Hakan Dursun, Mehmet Eren Küçükkeçeci
Somaspor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Emre Sağlık, Yusuf Avcılar, Emre Tepegöz (dk.46 Caner Cengiz), Emir Şenocak, Barış Çelik (dk.71 Ceyhun Çoban), Ömür Pektaş, Bulut Uysal (dk.84 Burak Enes Fıstıkçıoğlu), Arda Gülmez (dk.46 Erdem Özcan), Emre Hürcan
Fethiyespor: Arda Akbulut, Ali Mert Aydın (dk. 83 Onur Atasayar), Ulaş Zengin, Şahan Akyüz, Melih Okutan (dk. 70 Muhammet Enes Erdem), Yusuf Türk (dk. 89 Oğuz Yılmaz), Serdarcan Eralp, Uğur Ayhan, Muhammet Raşit Y., Berat Satır, Ramazan Çevik
Goller: Ramazan Çevik (dk. 44), Uğur Ayhan (dk. 60) (Fethiyespor), Muhammet Özkal (dk. 52) (Somaspor)
Sarı kartlar: Emre Gürsel Hürcan, Erdem Özcan, Hüseyin Altıntaş (Somaspor), Berat Satır, Ramazan Çevik (Fethiyespor) - MANİSA