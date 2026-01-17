Haberler

TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Fethiyespor: 2

Güncelleme:
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Somaspor, evinde Fethiyespor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada Somaspor'un tek golü Muhammet Özkal'dan geldi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Somaspor, konuk ettiği Fethiyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Soma Nazım Yavuz

Hakemler: İbrahim Güner, Hakan Dursun, Mehmet Eren Küçükkeçeci

Somaspor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Emre Sağlık, Yusuf Avcılar, Emre Tepegöz (dk.46 Caner Cengiz), Emir Şenocak, Barış Çelik (dk.71 Ceyhun Çoban), Ömür Pektaş, Bulut Uysal (dk.84 Burak Enes Fıstıkçıoğlu), Arda Gülmez (dk.46 Erdem Özcan), Emre Hürcan

Fethiyespor: Arda Akbulut, Ali Mert Aydın (dk. 83 Onur Atasayar), Ulaş Zengin, Şahan Akyüz, Melih Okutan (dk. 70 Muhammet Enes Erdem), Yusuf Türk (dk. 89 Oğuz Yılmaz), Serdarcan Eralp, Uğur Ayhan, Muhammet Raşit Y., Berat Satır, Ramazan Çevik

Goller: Ramazan Çevik (dk. 44), Uğur Ayhan (dk. 60) (Fethiyespor), Muhammet Özkal (dk. 52) (Somaspor)

Sarı kartlar: Emre Gürsel Hürcan, Erdem Özcan, Hüseyin Altıntaş (Somaspor), Berat Satır, Ramazan Çevik (Fethiyespor) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
