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Somaspor'dan Çifte Transfer: Berke Kayar ve Eniscan Atik İmzayı Attı

Somaspor'dan Çifte Transfer: Berke Kayar ve Eniscan Atik İmzayı Attı
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TFF 2. Lig takımı Somaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, Erciyes 38 FK'dan ön libero Berke Kayar ve Tire 2021 FK'dan sol bek Eniscan Atik ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, her iki oyuncuya da başarılar diledi ve transfer çalışmalarının süreceğini açıkladı.

TFF 2. Lig'in Manisalı temsilcisi Somaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Berke Kayar ve Eniscan Atik ile 2'şer yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

TFF 2. Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Somaspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Manisa temsilcisi, geçtiğimiz sezon Erciyes 38 FK forması giyen ön libero Berke Kayar ile Tire 2021 FK'da görev yapan sol bek Eniscan Atik'i renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Berke Kayar ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Berke Kayar'a şanlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Somaspor, bir diğer transferini ise geçtiğimiz sezon Tire 2021 FK'da forma giyen Eniscan Atik ile gerçekleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Eniscan Atik ile de 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilerek, genç futbolcuya siyah-beyazlı forma altında başarı temennisinde bulunuldu.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Somaspor'un, teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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