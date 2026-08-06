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Somaspor, Mustafa Doğru'yu Renklerine Kattı

Somaspor, Mustafa Doğru'yu Renklerine Kattı
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TFF 2'nci Lig ekibi Somaspor, Gaziantep FK'dan 21 yaşındaki ön libero Mustafa Doğru ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Tokat Belediyespor'da kiralık oynayan oyuncu, 10 maçta 1 gol kaydetti. Somaspor böylece dış transferde 4'üncü imzayı attı.

TFF 2'nci Lig kulüplerinden Somaspor, dış transferde 4'üncü imzayı Gaziantep FK'dan 21 yaşındaki ön libero Mustafa Doğru'ya attırdı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Gaziantep FK'dan Mustafa Doğru ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mustafa Doğru'ya şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Geçen sezon Tokat Belediyespor'da kiralık oynayan Mustafa, 3'üncü ligde 10 müsabakada görev yaptı, 1 de gol kaydetti. Somaspor daha önce Eniscan Atik, Berke Kayar ve Enes Tayfun'la anlaşmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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