Somaspor'da 3 puan coşkusu

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda İnegöl Kafkas Spor'u 3-1 mağlup eden Somaspor, 2'nci hafta sonunda 4 puana ulaşarak taraftarının yüzünü güldürdü. Geçen hafta sezonun ilk maçında evinde 68 Aksaray Belediyespor'la 3-3 berabere kalan siyah-beyazlılar, Bursa deplasmanından galibiyetle dönmeyi başardı. İki haftada 6 kez rakip fileleri sarsan Soma ekibi bu sezon futbolseverlere bol gollü maçlar izleteceğinin sinyallerini verdi. Somaspor önümüzdeki hafta Muş Spor'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı