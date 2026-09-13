Haberler

Somaspor'da 3 puan coşkusu

Somaspor'da 3 puan coşkusu
Güncelleme:
+19 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda İnegöl Kafkas Spor'u 3-1 mağlup eden Somaspor, 2'nci hafta sonunda 4 puana ulaşarak taraftarının yüzünü güldürdü.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda İnegöl Kafkas Spor'u 3-1 mağlup eden Somaspor, 2'nci hafta sonunda 4 puana ulaşarak taraftarının yüzünü güldürdü. Geçen hafta sezonun ilk maçında evinde 68 Aksaray Belediyespor'la 3-3 berabere kalan siyah-beyazlılar, Bursa deplasmanından galibiyetle dönmeyi başardı. İki haftada 6 kez rakip fileleri sarsan Soma ekibi bu sezon futbolseverlere bol gollü maçlar izleteceğinin sinyallerini verdi. Somaspor önümüzdeki hafta Muş Spor'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli

Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: Bir an önce hayata geçmeli
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor

Kötü haber! Cep yakacak tarihi bir zam daha geliyor
15. kattan atladı, bebek arabasının üzerine düştü! İkisi de hayatını kaybetti

15. kattan kendini boşluğa bıraktı! Korkunç tesadüf 2 can aldı
Batman’da ikinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Batman’da ikinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar

Trump köşeye sıkıştı! Terlikleriyle savaşıp haritayı değiştirdiler
AfD'li liderden olay sözler: Göçmenleri silah zoruyla sınır dışı edeceğiz

Seçimi kazanıp silaha sarıldı: Hepsini zorla ülkemizden atacağız
İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı

Lüks otomobil bu hale geldi! Sürücü ağır yaralı
Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili 'satıldı' iddiası! 5 şüpheli gözaltında

Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili vahim iddia! Hem de ailesi...