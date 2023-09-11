Somaspor, 3'te 3 yaparak zirveye ortak oldu
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor, yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptı. İlk 2 haftada Isparta 32 Spor'u 2-1, Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, son olarak deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 2-0 yenerek 3'te 3'le zirveye ortak oldu. Yoluna kayıpsız devam eden Somaspor, sezon başında büyük öz güven kazandı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor, yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptı. İlk 2 haftada Isparta 32 Spor'u 2-1, Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, son olarak deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 2-0 yenerek 3'te 3'le zirveye ortak oldu. Yoluna kayıpsız devam eden Somaspor, sezon başında büyük öz güven kazandı.
Oynadığı 3 karşılaşmada 5 gol atıp, kalesinde 1 gol gören Somaspor, kendisiyle aynı performansı sergileyen Kastamonuspor'la birlikte liderliği paylaştı. Geçen sezon Play-Off'u 1 puanla kaçıran siyah-beyazlılar, bu sezon gözünü direkt şampiyonluğa dikti. Somaspor, cumartesi günü evinde 24 Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek.