Somaspor, 3'te 3 yaparak zirveye ortak oldu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor, yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptı. İlk 2 haftada Isparta 32 Spor'u 2-1, Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, son olarak deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 2-0 yenerek 3'te 3'le zirveye ortak oldu. Yoluna kayıpsız devam eden Somaspor, sezon başında büyük öz güven kazandı.