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Solskjaer, Beşiktaş'ı tercih etme sebebini anlattı

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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlıları tercih etme sebebini açıkladı. En az 40 teklif aldığı belirten Solskjaer, "onlarla daha önce iki kez görüştüm, altı ay önce ve bir yıl önce. Bu sefer Serdal adalı ile görüştük. Beşiktaş'ı değerleriyle ve saygıyla geri döndürme konusundan bahsetme şekliyle farklıydı. Asla pes etmemek, her zaman savaşmak gibi insani değerler..." dedi

Beşiktaş'ın Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, İngiliz basınından The Athletic'e siyah-beyazlılara geliş süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"UNITED'A GELDİĞİM ZAMANKİ GİBİ"

  • İstanbul'a geleli birkaç ay oldu, şu ana kadar nasıl bir deneyim yaşadınız?

"Birkaç ay değil, beş hafta oldu. Bu süre içinde pek çok değişiklik yaşadık. Burada durum düşündüğümden daha kötüydü, biraz Manchester United'a geldiğim zamanki gibi diyebiliriz. Oyuncular moralsizdi ve muhtemelen 'İşte yine başlıyoruz, başka bir teknik adam, başka bir değişiklik' diye düşünüyorlardı. Farklı teknik adamlar ve başkanlar oldu. Değişikliklerin oyuncular için zor olduğunu anlıyorum. Ama üç gün sonra Bilbao'yu yendik (Avrupa Ligi'nde 4-1) ve bu bir fark yarattı.

"40 TANE TEKLİF ALDIM"

  • Talep görmediğinizi, hiç iş teklifi almadığınızı duydum.

Birçok iş teklifi aldım ama doğru fırsat olması gerekiyordu.

  • Kaç tane?

En az 40 tane. Ama doğru değillerdi; inandığım işte olmam gerekiyordu. Ben bir insanım; etrafımdaki insan sermayesini kullanırım.

"NEDEN BEŞİKTAŞ'I SEÇTİ"

Harika bir şehirde, harika bir geçmişi olan büyük bir kulüp. Ama onlarla daha önce iki kez görüştüm, altı ay önce ve bir yıl önce. Bu sefer Serdal adalı ile görüştük. Beşiktaş'ı değerleriyle ve saygıyla geri döndürme konusundan bahsetme şekliyle farklıydı. Asla pes etmemek, her zaman savaşmak gibi insani değerler... Ve hızlı, hücum futbolu istiyorlar.

"KIZIM, 'SENİN İÇİN DOĞRU KULÜP BABA' DEDİ"

Arayan benim karım ve sizden daha önemli... Ama birkaç dakika bekleyebilir. Ailem Norveç'te kaldı. En büyük iki çocuğum, 24 ve 22 yaşındalar, futbolcular ve onların maçlarını izlemeyi özlüyorum ama mümkün olduğunca çok maç izlemeye çalışıyorum. İkinci bölüm; kızım. 03/03/03 tarihinde doğdu. 2003. Beşiktaş 03/03/03 tarihinde kuruldu. 1903. Kızım bunu gördü ve dedi ki: "Bu senin için doğru kulüp baba."

FENERBAHÇE VE GALATASARAY SÖZLERİ

  • Neden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu kadar gerisindesiniz?

Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında çok fazla düşünmek istemiyorum. İşleri kendi yöntemlerimizle, farklı bir yolla yapmamız gerekiyor. Benim yolum, başkanın yolu. Ama transfer döneminde panik yapmadık. Uzun vadeli düşünmemiz, doğru oyuncuları doğru değer ve paraya almamız gerekiyor. Harcayacak ve israf edecek çılgın paramız yok."

Solskjaer, Beşiktaş'ı tercih etme sebebini anlattı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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