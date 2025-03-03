Solskjaer, 65 yıldır kimsenin yapamadığını yapacak

Serdal Adalı'nın başkan seçilmesinin ardından Beşiktaş'ın başına geçen Ole Gunnar Solskjaer, kabus gibi bir süreçten geçen siyah-beyazlıları adeta baştan yarattı. Norveçli teknik adam, kulüp tarihinde 65 yıldır kırılamayan rekoru da kırmanın eşiğine geldi.

9 MAÇIN 7'SİNİ KAZANDI

Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın başında tüm kulvarlarda 9 maça çıktı. Norveçli çalıştırıcı, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Ligdeki son 4 maçtan zaferle ayrılan Solskjaer, siyah-beyazlıları 3.'lük yarışında en güçlü aday haline getirdi.

65 YILLIK REKORU KIRACAK

Solskjaer, bu performansıyla birlikte 2.44 puan ortalaması yakaladı. Beşiktaş'ta son olarak 1959/1960 sezonunda Andras Kuttik 2.47 maç başına puan ortalaması tutturmuştu. 52 yaşındaki teknik adam ise ise bu tarihten itibaren siyah-beyazlı takımın başına geçen bütün teknik direktörlerden daha fazla maç başına puan ortalaması elde etmiş oldu. Norveçli teknik adam, bu performansı sürdürmesi halinde rekoru kırmış olacak.