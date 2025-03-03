Solskjaer, 65 yıldır kimsenin yapamadığını yapacak
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlılarda çıktığı 9 maçın 7'sini kazanarak 2.44 puan ortalaması yakaladı. Solskjaer, 1959/1960 sezonunda 2.47 puan ortalaması tutturan Andras Kuttik'ten sonra takımın başına geçen tüm teknik direktörler daha fazla puan ortalaması elde etmiş oldu. 52 yaşındaki Norveçli teknik adam, çıkışını sürdürürse bu rekoru kırmış olacak.
Serdal Adalı'nın başkan seçilmesinin ardından Beşiktaş'ın başına geçen Ole Gunnar Solskjaer, kabus gibi bir süreçten geçen siyah-beyazlıları adeta baştan yarattı. Norveçli teknik adam, kulüp tarihinde 65 yıldır kırılamayan rekoru da kırmanın eşiğine geldi.
9 MAÇIN 7'SİNİ KAZANDI
Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın başında tüm kulvarlarda 9 maça çıktı. Norveçli çalıştırıcı, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Ligdeki son 4 maçtan zaferle ayrılan Solskjaer, siyah-beyazlıları 3.'lük yarışında en güçlü aday haline getirdi.
65 YILLIK REKORU KIRACAK
Solskjaer, bu performansıyla birlikte 2.44 puan ortalaması yakaladı. Beşiktaş'ta son olarak 1959/1960 sezonunda Andras Kuttik 2.47 maç başına puan ortalaması tutturmuştu. 52 yaşındaki teknik adam ise ise bu tarihten itibaren siyah-beyazlı takımın başına geçen bütün teknik direktörlerden daha fazla maç başına puan ortalaması elde etmiş oldu. Norveçli teknik adam, bu performansı sürdürmesi halinde rekoru kırmış olacak.