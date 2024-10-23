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Solhan Ayak Tenisi Takımı, Dünya Şampiyonası için Romanya'ya Gitti

Solhan Ayak Tenisi Takımı, Dünya Şampiyonası için Romanya'ya Gitti
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Türkiye'de şampiyon olan Solhan Ayak Tenisi Takımı, Dünya Ayak Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere Romanya'ya hareket etti. Takım kaptanı Muhittin Ülger, hedeflerinin yarı final ve final oynamak olduğunu açıkladı.

Türkiye'de şampiyon olan Solhan Ayak Tenisi Takımı, Dünya Ayak Tenisi Şampiyonası için Romanya'ya gitti.

Solhan Ayak Tenisi Takımı, Konya'da düzenlenen turnuvada şampiyon oldu ve Dünya Ayak Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Yaklaşık 3 aydır çalışmalarını sürdüren Solhan Ayak Tenisi Takımı, 22-27 Ekim tarihleri arasında Romanya düzenlenecek şampiyona için yola çıktı. D Grubu'nda yer alan Danimarka ve Arnavutluk ile mücadele edecek.

Türkiye'de 4 kez Türkiye şampiyonası düzenlediğini belirten Takım Kaptanı Muhittin Ülger, "Biz 4. kez art arda Türkiye şampiyonu olduk. İyi bir ekip olduk. Sürekli ve istikrarlı bir şekilde antrenmanlarımızı sürdürüp bunun meyvesini aldık. Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda 3 kez kürsüye çıktık. Milli bayrağımızı orada dalgalandırdık. Dünya Kupası'nda da çeyrek final oynadık. Bu sene yarı final ve final yaparak ülkemize dönmek istiyoruz" dedi.

Oyunculardan Yunus Emre Kutlu ise, "Bu yıl 4.'sü düzenlenen Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası'nda şampiyon olarak ülkemizi temsil etmeye hak kazandık. Yaklaşık 3 aylık bir çalışma sürecimiz oldu. Bunu en iyi şekilde değerlendirip 22-27 Ekim tarihleri arasında yapılacak Romanya'daki Dünya Ayak Tenisi Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz" diye konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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