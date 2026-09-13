Söke 1970'te başarı sözü

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Bursa Yıldırımspor'a 1-0 yenildikten sonra 2'nci haftada evinde Gaziemir Spor'u 2-0 mağlup eden Söke 1970 moral buldu. Teknik direktör Serkan Baziya, oyuncuların birbirine kaynaştığını söyleyerek, "Bu takım başarılı olacaktır. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Gaziemir Spor'u 2-0 mağlup etmenin sevincini yaşıyoruz. Tüm oyuncularımız görevlerini yaptılar. Kendilerini kutluyorum. Bu takım Söke'yi temsil ediyor. Ancak Sökelilerin ve taraftarlarımızın ilgisizliği bizleri oldukça üzüyor. İlgi ve destek bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı