Söke 1970 Spor ve Balıkesirspor Beraberliği
TFF 3.lig 4. Grupta mücadele eden Söke 1970 Spor, Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç Didim Atatürk Stadı'nda oynandı ve her iki takım da birer gol buldu.
TFF 3.lig 4. Grupta mücadele eden Söke 1970 Spor kulübü, Balıkesirspor'u ağırladı. Didim'de oynanan maç karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
TFF 3.lig 4.grupta sezonun ilk maçında Söke 1970 Spor kulübü, Balıkesirspor'u ağırladı. Söke Stadının yapımının sürmesi sebebiyle maç Didim Atatürk Stadında oynandı. Maça Söke taraftar ekiplerinden Korsanlar grubu ilgi gösterirken, Balıkesirspor'u da az sayıda taraftarı destekledi. Didimli Sporseverlerde maçı takip etti.
Maçın 27. Dakikasında Balıkesirspor atağında ceza sahası içinde topla gelişine vuran Tayfun takımını 0-1 öne geçirdi. İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın ikinci yarısında Söke'de 62. dakikada oyuna giren Kubilay'ın pasında Berhan 72. dakikada attığı golle skoru 1-1 oldu. Maçta başka gol sesi çıkmayınca iki ekipte sahadan 1 puanla ayrıldı. - AYDIN