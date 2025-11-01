Haberler

Söke 1970 Spor, Denizli İdmanyurdu'na Mağlup Oldu

Söke 1970 Spor, Denizli İdmanyurdu'na Mağlup Oldu
TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Söke 1970 Spor, evinde Denizli İdmanyurdu'na 3-2 mağlup oldu. İki takım arasında geçen çekişmeli maçta Söke'nin golcüsü İsa, iki gol attı ancak bu yeterli olmadı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Söke 1970 Spor, kendi evinde Denizli İdmanyurdu'na 2-3 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 4. Grup karşılaşmasında Söke 1970 Spor, Didim'de ligin iddialı ekiplerinden Denizli İdmanyurdu'nu ağırladı. Maçın 12. dakikasında Talha skoru 0-1 yaptı. 26. dakikasında Murat Torun skoru 0-2 yaptı. Denizli ekibinin gollerine engel olamayan Söke ekibi, 33. dakikada İsa'nin golüyle skoru 1-2 yaptı. İlk yarının son dakikasında İsa attığı golle skoru 2-2 yaptı ve ilk yarı eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda Denizli İdmanyurdu'nun golcüsü Talha kendisinin ikinci, takımının 3 gölünü kaydetti. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Denizli İdmanyurdu 3 puanı 3 golle aldı. Ligde namağlup iki ekipten birisi olarak dikkat çeken Söke 1970 Spor, geçen hafta Ayvalıkgücü, bugün de Denizli Spor'a yenilince 15 puanda kaldı. Bugün oynanan karşılaşmaların ardından Söke ekibi 7. sıraya geriledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
