Söğütspor ve Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur eşleşmelerinde Bilecik temsilcisi Söğütspor'un, rakibi Bursaspor ile yapacağı zorlu maçın tarih ve saati belli oldu.

Geçtiğimiz gün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur eşleşmelerinde Bilecik temsilcisi Söğütspor'un rakibi Bursaspor olmuştu. Müsabaka 4 Eylül Perşembe günü saat 21.00'da Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda oynanacak.

"Bu büyük kulübün sahasında mücadele edecek olmanın gururunu yaşıyoruz"

Maç hakkında Söğütspor yönetiminden yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur eşleşmelerinde Türk futbolunun köklü çınarı Bursaspora konuk oluyoruz. Yeşil beyaz armayı Süper Lig şampiyonluğu yaşamış bir camia olarak Türk futboluna kazandırdığı değerlerden dolayı saygıyla selamlıyor; bu büyük kulübün sahasında mücadele edecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Söğütspor camiası olarak, bizleri misafir edecek olan Bursaspor'a ve değerli taraftarlarına şimdiden teşekkür ediyor, dostluk ve fair-play ruhu içinde geçecek güzel bir karşılaşma diliyoruz" denildi. - BİLECİK