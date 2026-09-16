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Söğütspor, PGL’ye göz kırptı

Söğütspor, PGL’ye göz kırptı
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Söğütspor Kulübü Başkanı Halil Güzel, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Mecnun Otyakmaz’ı ziyaret ederek, takımlarının bu yıl da Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nde (PGL) mücadele etmesi talebinde bulundu.

Söğütspor Kulübü Başkanı Halil Güzel, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Mecnun Otyakmaz'ı ziyaret ederek, takımlarının bu yıl da Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) mücadele etmesi talebinde bulundu.

Söğütspor Kulübü Başkanı Halil Güzel, Futbol Şube Sorumlusu Erol Uçar ile birlikte TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Söğütspor'un sportif hedefleri, kulübün geleceğine yönelik projeleri, amatör futbolun gelişimi ve Türk futbolunun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretin anısına Başkan Güzel, TFF Başkanvekili Otyakmaz'a Söğütspor atkısı takdim eden ederek, nazik ev sahipliği ve Türk futboluna katkılarından dolayı Mecnun Otyakmaz'a teşekkür ettiler.

Söğütspor, PGL'ye göz kırptı

2025-2026 futbol sezonunda BAL 5. Grupta mücadele eden Söğütspor'un grubunda yer alan Bursa Doğugücü Spor lige katılmasının ardından maçlara çıkmayarak ligden çekilmişti. Bu gelişme sonrasın Bursa Doğugücü Spor ligden düşmüş, ancak maçları BAY geçilmişti. Normalde gruptan 4 takımın düşmesi gerekirken, Bursa Doğugücü Spor ile birlikte ligden 5 takım düşmüştü. Düşen takımların arasında en üst sırada yer alan Söğütspor'un Başkanı Güzel bu durumu TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz'a bu konuyu dile getirdi. Gerekli incelemelerin yapılacağını söyleyen Otyakmaz, neticenin 4-5 gün içinde netleşeceğini sile getirdi.

Öte yandan Bölgesel Amatör Lig (BAL) şimdiki adı PGL mücadele eden Söğütspor direk düşerek, bu yıl Bilecik 1. Amatör Lig'e mücadele edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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