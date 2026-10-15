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SMS Grup Sarıyer, teknik direktörlüğe 40 yaşındaki Umut Eskiköy'ü getirdi

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SMS Grup Sarıyer, teknik direktörlük görevine son olarak Orfa Yapı Pendikspor'da çalışan 40 yaşındaki Umut Eskiköy'ü getirdi. Kulüp, sosyal medyadan anlaşmayı duyurdu; Sarıyer son maçında Bodrum FK'ye 4-1 yenilmişti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer'de teknik direktörlük görevine Umut Eskiköy getirildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, son olarak Orfa Yapı Pendikspor'da görev yapan 40 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sarıyer, bu sezon 1. Lig'de oynadığı 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

Son maçında ağırladığı Bodrum FK'ye 4-1 yenilen Sarıyer'de teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yollar ayrılmıştı.

Kaynak: AA
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