Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında Adana Demirspor'u farklı bir skorla yendi. Maçta Kulasin, Karayel, Silva, Kör ve Kara'nın golleriyle galibiyeti elde etti.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Kürşathan Akın, Güner Mumcu Taştan

Sms Grup Sarıyer : Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel (Dk. 46 Oğuzhan Yılmaz), Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 55 Traore), Enver Kulasin, Poko (Dk. 67 Regattin), Marcos Silva (Dk. 46 Aytaç Kara), Camara (Dk. 67 Dembele), Batuhan Kör

Adana Demirspor : Murat Uğur Eser, Seyfi Efe Irga (Dk. 46 Mert Menemencioğlu), Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak, Muhammed Ergen (Dk. 46 Ahmet Yılmaz), Kürşat Türkeş Küçük, Kayra Saygan, Toprak Bayar, Mustafa Bozkurt (Dk. 45+6 Ata Gül), Gökdeniz Tunç

Goller: Dk. 7 Enver Kulasin, Dk. 9 Cebrail Karayel, Dk. 21 Marcos Silva, Dk. 30 Batuhan Kör, Dk. 72 Aytaç Kara ( Sms Grup Sarıyer )

Kırmızı kart: Dk. 45+5 Murat Uğur Eser ( Adana Demirspor )

Sarı kartlar: Dk. 52 Hasan Emre Yeşilyurt, Dk. 55 Traore, Dk. 75 Ömer Bayram ( Sms Grup Sarıyer )

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Emre Doğan
