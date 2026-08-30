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Marmaris’te Smaç Fest 2026 Coşkusu

Marmaris’te Smaç Fest 2026 Coşkusu
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Smaç Fest 2026 Turnuvası, 16 takım ve yaklaşık 450 sporcuyu bir araya getirdi. Gençlerin spora yönlendirilmesini hedefleyen turnuvanın finalinde ödülleri Kaymakam Nurullah Kaya takdim etti.

Smaç Fest 2026 Turnuvası, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın 2026 yılını "Muğla Gençlik Yılı" ilan etmesiyle gençleri ve sporseverleri bir araya getiren turnuvada, 16 takım ve yaklaşık 450 sporcu yer aldı.

Gençlerin spora yönlendirilmesi, sportif faaliyetlere katılımın artırılması ve gençlerin sosyal yaşamda daha aktif rol almalarının desteklenmesi amacıyla 27 Ağustos'ta başlayan turnuva renkli görüntülere sahne oldu.

Final karşılaşmalarının ardından dereceye giren takım ve sporculara ödülleri, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya verdi.

Kaymakam Kaya, turnuvaya katılan sporcuları gösterdiği mücadele ve centilmence davranışlarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA
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