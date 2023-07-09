Slovenya, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Slovenya, finalde Fransa'yı 63-61 mağlup ederek şampiyon oldu. İspanya ise Sırbistan'ı 80-52 yenerek üçüncü oldu.