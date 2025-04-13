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Burhan Akbudak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

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Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda Burhan Akbudak, Ukrayna'dan Ruslan Abdiiev'i yenerek bronz madalya kazandı. Bu başarı, Akbudak'ın uluslararası arenada elde ettiği önemli bir başarıdır ve Türk güreşi için gurur verici bir anı temsil etmektedir.

Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda Burhan Akbudak, Ukrayna'dan Ruslan Abdiiev'i yenerek bronz madalya kazandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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