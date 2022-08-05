Slovacko maçı bardağa taşıran son damla oldu! Serdar Dursun, Fenerbahçe'den ayrılıyor
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan Serdar Dursun, sarı-lacivertli takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 3-0 kazanılan Slovacko maçına da sonradan dahil olan ve moralsiz tavırlarıyla dikkat çeken milli futbolcu için Bundesliga ekibi Union Berlin devrede.
Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla fırtınalar estiren Serdar Dursun, Jorge Jesus'un takımın başına geçmesi ile gözden düştü. Sarı-lacivertli takımdan ayrılmaya karar veren milli futbolcu için Bundesliga ekibi harekete geçti.
Akşam'ın haberine göre dün oynanan Fenerbahçe-Slovacko maçına sonradan dahil olan ve moralsiz halleriyle dikkat çeken Serdar Dursun'a son olarak Bundesliga ekibi Union Berlin talip olmuştu. Fenerbahçe'nin 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar Dursun'un transferinde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.
Öte yandan Serdar Dursun'u kadroda düşünmeyen Jorge Jesus, Slovacko maçı sonrası forvet transferi yapabileceklerini dile getirdi. Portekizli hoca yaptığı açıklamada, "Henüz kadro tamamlandı diyemem. Bir forvet transferi daha yapabiliriz. Üç günde bir maç yapacağımız için kadro derinliği önemli oluyor" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 33 maça çıkan Serdar Dursun 15 gol, 4 asistlik istatistik yakalamıştı. Sarı-Lacivertlilerle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro.